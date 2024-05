263 tysiące osób i jeden robot - tylu zdawało w Polsce maturę

Matura to bzdura? Chcą to udowodnić twórcy Prymusa - robota napędzanego sztuczną inteligencją, który także przystąpił do testu maturalnego z języka polskiego. Prymus napisał pracę w 30 minut, z drobną asystą człowieka przewracającego dla niego kartki arkusza maturalnego.