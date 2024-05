Pojutrze znowu pokochamy Windowsa i Microsoft. A jak nie, to przepadną na wieki

Najbliższy poniedziałek będzie dziwnym microsoftowym wydarzeniem. Nie jest ono przesadnie komunikowane na kanałach socialmediowych Microsoftu. Co więcej, nawet nie będzie streamowane na żywo. Na imprezę zaproszono raptem garstkę dziennikarzy. Jest bardzo niszowo, dlatego też do tej pory zakładano, że będzie to okazja do pokazania nowych komputerów z linii Surface. To istotnie małej rangi wydarzenie, przy całej mojej nieskrywanej sympatii do Surface’ów są to komputery dające się określić jako butikowe - drogie, bajeranckie, dla fanów marki, które praktycznie się nie sprzedają.