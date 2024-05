Współczuję fanom Xboksa, którzy widzą, jak Microsoft sabotuje własne konsole.

Microsoft, jako spółka giełdowa z akcjonariuszami głodnymi permanentnych wzrostów, wybrał więc łatwe rozwiązanie. Rozpoczął serię zwolnień, jednocześnie wysyłając swoje gry na wyłączność na platformy Sony oraz Nintendo. Wyśle tam też kolejne odsłony Call of Duty i Warcrafta, bo do zgarnięcia jest zbyt duża kasa, by ograniczać takie marki do Xboksa. Księgowi wygrali.