"W 2024 roku zanotujemy rekordową liczbę aplikacji GenAI". Czego spodziewać się na konferencji Infoshare?

Infoshare odbędzie się już 22-23 maja w AMBEREXPO w Gdańsku. Konferencja jest nie tylko okazją do nauki i poznania najnowszych i najciekawszych rozwiązań w IT, ale także daje możliwość nawiązania obiecujących relacji zawodowych. Eventowi towarzyszą liczne wydarzenia poboczne, jak Great Networking Party czy After Party, dzięki którym uczestnicy mogą nawiązać znajomości z ekspertami z różnych dziedzin w mniej formalnej atmosferze.