Jak zablokować reklamy na YouTube? Z pomocą przyjdzie Surfshark

Faktem jest, że YouTube stosuje również dość nieczyste zagrania, utrudniające korzystanie użytkownikom z tego serwisu, po wykryciu oprogramowania blokującego reklamy. Oczywiście to wszystko po to, by skłonić nas do subskrypcji YouTube Premium, gdzie reklamy po prostu nie są wyświetlane (jak pokazują liczne przykłady - do czasu).