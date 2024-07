Skopana aktualizacja to nie problem, jeżeli nie aktualizowałeś systemu od 30 lat

CO?! Tak moi drodzy, właściciele linii lotniczej wychodzą z założenia, że jak jest coś dobre i działa, to nie ma sensu tego zmieniać. Czwarta największa linia lotnicza pod względem wielkości w USA działa na archaicznym systemie, który miał premierę w 1992 r. i już nie otrzymuje aktualizacji. Żeby było mało, to linia korzysta również z Windowsa 95 do planowania pracy załogi. Dlaczego to robi? Bo jest przyzwyczajona do działania systemu, który w gruncie rzeczy nie potrzebuje fajerwerków, nie musi mieć najnowszego systemu operacyjnego, żeby wszystko działało prawidłowo.