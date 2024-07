Przełom w SI: Jak karty graficzne GeForce RTX rewolucjonizują świat laptopów

DLSS (Deep Learning Super Sampling) to kolejna technologia wspierana przez karty GeForce RTX, która wykorzystuje SI do inteligentnego skalowania obrazu. Pozwala to na zwiększenie wydajności gier bez utraty jakości grafiki, co jest szczególnie ważne w przypadku laptopów, gdzie ograniczenia sprzętowe mogą wpływać na wydajność. DLSS, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, analizuje sceny w grach i optymalizuje je w czasie rzeczywistym, co przekłada się na płynniejszą i bardziej immersyjną rozgrywkę.