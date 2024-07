Piątkowy kryzys Crowdstrike to efekt błędnej polityki antymonopolowej

Windows 7 miał być pierwszym systemem z nowym API, tymczasem Windows 11 do dziś jest mniej stabilny niż mógłby by być właściwie tylko po to, by pewna grupa firm software’owych mogła zarabiać więcej. Trudno nie przyklaskiwać każdej próbie osłabienia zdecydowanie zbyt potężnych Big Techów, w tym Microsoftu. W powyższym przypadku tracą jednak również i użytkownicy, a jak piątkowe zamieszanie udowodniło - nieraz i cała gospodarka. Kurz po wyborach do Europarlamentu powoli opada, a wpadka z Crowdstrike’iem - miejmy nadzieję - skłoni urzędników do renegocjowania tej archaicznej i unikalnej na cały rynek IT umowy z Microsoftem. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo.