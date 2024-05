Chciał się wyspać, stworzył kluczową dla Polski usługę. Możesz tu pracować z Bieszczad albo z Bali

Po studiach znalazłem zatrudnienie w firmie konsultingowej, jednak zupełnie nie mogłem się tam odnaleźć. Praca wymagała codziennego wstawania o szóstej rano, wbijania się w garnitur i krawat, i dojazd do biura w Warszawie gdzie niezależnie od liczby zadań do wykonania należało odsiedzieć dziewięć godzin z przerwą na lunch. W sumie trzy godziny dziennie spędzone w komunikacji miejskiej. Po co? Miałem służbowego laptopa z zainstalowanym programem VPN, mogłem przecież tę samą pracę wykonywać z domu. Jednak we wczesnych latach dwutysięcznych nikt nie chciał słyszeć o pracy zdalnej czy elastycznym wymiarze godzin – polityka firmy tego nie przewidywała, i kropka. Dlatego postanowiłem poprowadzić własny biznes, który pozwoli mi pracować w dogodnym dla siebie czasie i wreszcie porządnie się wyspać”