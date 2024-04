Oto największy aparat cyfrowy w historii. Będziemy nim szukać ciemnej materii

Kamera LSST będzie szukać oznak słabego soczewkowania grawitacyjnego, w którym masywne galaktyki subtelnie zaginają światło z galaktyk tła. Słabe soczewkowanie ujawnić ma informacje na temat rozkładu masy we wszechświecie i tego, jak zmienia się on w czasie. Ma to z kolei pomóc kosmologom zrozumieć, w jaki sposób ciemna energia napędza ekspansję wszechświata.