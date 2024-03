Rewolucja AI w obsłudze klientów - jak się odbywa?

Z uwagi na fakt, że generatywna SI to nadal informatyczna nowość, wiodący dostawcy usług ją wykorzystujących zapewniają darmowe okresy próbne do testów. Wzięty tu za przykład Bitrix24 proponuje aż 15 dni nieodpłatnych testów - by nikt nie miał wrażenia, że kupuje kota w worku obudowanego marketingowym bełkotem. Nie ma żadnej wątpliwości: generatywna SI to rewolucja w biznesie co najmniej na miarę internetowej chmury. Jej ignorowanie to potencjalne skazanie swojej firmy na nadrabianie ogromnych zaległości za konkurencją.