Patrzyłem, jak powstają Pampersy. W życiu nie widziałem tylu robotów

P&G od 2017 r. pomaga wcześniakom i ich rodzicom. Firma przekazuje do szpitali specjalne pieluszki Pampers Preemies, które od 2023 r. produkowane są w Warszawie. Pieluszki Preemies, dostępne w trzech rozmiarach, są dopasowane do potrzeb wcześniaków, których delikatna skóra wymaga szczególnej ochrony. P&G opracował je we współpracy z położnymi i pielęgniarkami z oddziałów intensywnej opieki nad noworodkiem, aby zapewnić wcześniakom najlepszą możliwą opiekę. Do tej pory zostało przekazane ponad 2300000 pieluszek Pampers Preemie do szpitali w Polsce.