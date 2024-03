Ten robot naprawdę zmienia życie. Nie musisz mi wierzyć na słowo

Podstawowa różnica między urządzeniami tego typu? Kärcher RCF 3 owszem, ma rolkę, ale nie jest to rolka "wciągająca" jak w odkurzaczu. Zamiast tego mamy do czynienia ze specjalną rolką z mikrofibry, która z jednej strony jest cały czas nawilżana czystą wodą (opcjonalnie - wodą z odpowiednim płynem do czyszczenia), a z drugiej strony - zanieczyszczona woda jest stale odprowadzana do osobnego zbiornika na nieczystości, razem z drobnymi okruchami, które również wpadają do tego samego pojemnika. Posiadacze psów i kotów - spokojnie, włosy i sierść również do pewnego stopnia są przechwytywane za pomocą specjalnego "grzebienia".