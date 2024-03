Amazon odpalił wiosenne promocje. Wybraliśmy najciekawsze oferty

Mikrofon Audio-Technica AT2020USB w przecenie WOW dostępny jest za 379 zł (-39 proc. – najniższa cena przed obniżką to 618,60 zł). To propozycja stosunkowo niedrogiego mikrofonu pojemnościowego na USB – model charakteryzuje się budową kardioidalną. W zestawie znajduje się typowy stojak, ale nie brakuje też gwintu do montażu na ramię.