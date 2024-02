Co serial Halo robi lepiej niż gra? 7 powodów by wejść do świata scifi

Struktura serialu pozwala ukazać widzowi to, czego brakuje w grze. Odcinkowa seria rozpoczyna się od inwazji obcych ras znanych jako Przymierze na niemal bezbronną planetę. Widzimy ogrom ludzkiego nieszczęścia i cierpienia, które - chociaż mamy do czynienia z produkcją sci-fi - jest uniwersalne dla każdego cywila w każdym czasie. Wojny to zawsze terror maluczkich, a Halo dobrze to pokazuje.