Zbrojownia - ekwipunek Master Chiefa. Kim jest Przymierze? Mitologia Halo ujęta w serialu

Soren jako małe dziecko, z nieznanych powodów zabił swojego ojca. Trafił do programu Spartan wraz z Johnem-117, z którym blisko się zaprzyjaźnił. Lewe ramię Sorena zostało zdeformowane podczas jednego z eksperymentów doktor Halsey, co wpłynęło na dalsze decyzje Sorena. Postanowil uciec z programu i wiele miesięcy spędził w roli zbiega, ukrywając się, dopóki UNSC nie przestała go szukać. Trafił do kolonii Rubble, gdzie zaczął inaczej doświadczać otaczającego go świata. Tam poznał swoją żonę Laerę. Soren stał się także ważnym przywódcą ludu, a mieszkańcy Rubble nazywali go szefem.