Wybuch wulkanu na Islandii. Takie konsekwencje będzie miał dla świata

Wspomniana erupcja wulkanu Pinatubo wiązała się również z wyrzuceniem do atmosfery na wysokość 20-30 km od 10 do nawet 20 mln ton siarki, co doprowadziło do ochłodzenia klimatu – o 0,5 st. C. Jak tłumaczą naukowcy w stratosferze siarka zamienia się w aerozole siarczanowe. Krople odbijają światło słoneczne, dzięki czemu mniej światła przedostaje się do atmosfery i powierzchnia Ziemi ulega schłodzeniu.