Ta stacja dokująca do telefonu będzie podążać za tobą. Oto Belkin Stand Pro

Ostatnią nowością jest stacja dokująca Belkin GaN Core 6 w 1. Jak podaje producent, stacja jest o ok. 50 proc. mniejsza niż inne rozwiązania typu 6 w 1, zachowując przy tym wysoką specyfikację. Urządzenie wyposażono w port HDMI do obsługi wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości do 4K, 2 porty USB-A dla starszych urządzeń, 2 porty USB-C (1 z zasilaniem 96 W) oraz gigabitowy port Ethernet do bezpiecznego i niezawodnego połączenia z Internetem. Stacja dokująca GaN Core 6 w 1 130 W została wyceniona na 139,99 dol. czyli ok. 600 zł.