Ała, to musiało boleć. Chińczycy z twardym lądowaniem po powrocie z orbity

Misja Shenzhou-16 miała na celu dostarczenie załogi i ładunku do chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, która składa się z trzech modułów: Tianhe (Harmonia Niebios), Wentian (Poszukiwanie Niebios) i Mengtian (Marzenie Niebios). Tiangong jest pierwszą stałą stacją kosmiczną Chin i ma być ukończona do 2024 roku. Shenzhou-16 był piątą długoterminową misją do Tiangong i trwał około sześciu miesięcy.