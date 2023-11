Gracze zawiedzeni nowym Call of Duty. Gra jest "niedokończoną papką"

Tak, nawet bardzo. Licząc luźno, twórcy stworzyli kampanię o +/- 20-25 proc. krótszą od poprzedników ze zrebootowanej serii Modern Warfare. Szczególnie że teraz za wcześniejszy dostęp do kampanii przed resztą "normalnych ludzi" trzeba było dopłacić kilkadziesiąt złotych. Za 3 godziny rozgrywki. To już bilety na trzy seanse Avengers: Endgame czy Killers of the Flower Moon byłoby dłuższą rozrywką. I znacznie ciekawszą!