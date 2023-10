Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa ociągają się z AI

Dlaczego więc polscy przedsiębiorcy nie korzystają z pomocy sztucznej inteligencji? Odpowiedzi można szukać w naukowej publikacji "Why It is Hard to Find AI in SMEs: A Survey from the Practice and How to Promote It". Wynika z niej, iż głównymi przeciwnościami we wdrożeniu AI do biznesu przez MŚP na każdym rynku są: brak doświadczenia ze sztuczną inteligencją wśród kadr, przeświadczenie o zbyt małej skali biznesu oraz zbyt długi okres amortyzacji.