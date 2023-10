Możesz porzucić Allegro i Amazon. Teraz Spotify powie ci, co kupić

Umówmy się, że niezależnie od gustu muzycznego, każdy z nas choć raz chciał mieć coś powiązanego ze swoim ulubionym zespołem. Płytę, koszulkę, bluzę, naszywkę lub inny gadżet. Kiedyś była to niemała gimnastyka, ale współcześnie to kwestia przejścia ze Spotify do innej aplikacji - Allegro, Amazon czy sklepu w przeglądarce i zakupienia interesującego nas gadżetu.



Jednak Spotify ma ambitny plan, by zatrzymać cię w aplikacji na dłużej - i przy okazji zarobić. A to przy pomocy Merch Hubu.