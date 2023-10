Ciekawe, czy w przyszłości nie będzie miało to jeszcze większego wpływu na oferty. Dziś operatorzy bardzo często mają oferty dla młodych czy studentów, chcą być też postrzegane jako młodzieżowe, nowoczesne firmy. Nie da się jednak ukryć, że społeczeństwo się starzeje i to właśnie starsi będą najważniejszymi, bo najliczniejszymi klientami. A że na dodatek są solidni i płacą na czas, to lepiej inwestować oferty w nich?