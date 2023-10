Oszczędzimy na prądzie do 4000 zł dzięki wyższym limitom i 125 zł dzięki upustowi

Wraz z nowelizacją ustawy limit zużycia, do którego płacimy niższą stawkę za prąd, wzrósł do 3000 kWh - znacznie powyżej krajowej średniej. Ponadto gospodarstwa domowe z niepełnosprawnym oraz gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na jeszcze wyższe limity, odpowiednio na poziomie 3600 oraz 4000 kWh. Z kolei po przekroczeniu limitów dodatkowe zużycie kosztuje ok. 61 gr za kWh netto – wciąż mniej od średniej unijnej.