Xbox 2018 kontra PlayStation 6 - tym razem może być zupełnie inaczej

Sztuczna inteligencja w nowym Xboksie ma odpowiadać za znacznie więcej niż tylko rozdzielczość. NPU mogą być przez twórców wykorzystane też do innego celu, jak generatywna sztuczna inteligencja do generowania dialogów wirtualnych postaci, do ulepszania doświadczeń online (matchmaking, moderacja), do sprawnego przetwarzania symulacji fizyki czy do interpolacji klatek, niczym w DLSS 3 czy FSR 3. Jeżeli AMD nie sprosta wymaganiom, to oznaczać to będzie, że hipotetyczne PlayStation 6 będzie owej przewagi pozbawione (lub będzie szukać innego sposobu na pozyskanie tej innowacji). Nie należy też zapominać o ogromnym doświadczeniu Microsoftu w budowaniu i programowaniu rozwiązań SI/ML. Na rynku gier potęgą jest tu tylko wspomniana Nvidia, dostawca podzespołów dla konsol Nintendo Switch i producent układów GeForce.