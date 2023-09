Rynek gogli AR i VR umiera. Pomóc mu może już tylko Apple

Jak wynika z danych IDC, to już czwarty kwartał z rzędu spadków sprzedaży. Co gorsza, rzeczone spadki są ogromne. Drugi kwartał bieżącego roku to 44,6-procentowy spadek sprzedaży w porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym. IDC sugeruje, że czynnikami dodatkowymi, poza ogólnym brakiem zainteresowania, mogły być wysokie ceny nowych urządzeń.