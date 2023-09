Planetoida czarniejsza niż węgiel i składniki życia. Zobacz transmisję live z niezwykłej misji NASA

A co ze statkiem kosmicznym OSIRIS-REx? Po oddaniu kapsuły z próbkami nie będzie on już miał żadnego ładunku. Jednak nie będzie to koniec jego podróży. NASA postanowiła wykorzystać go do dalszych badań innej ciekawej planetoidy o nazwie Apophis. To obiekt o średnicy około 370 m, który ma zbliżyć się do Ziemi w 2029 r. na odległość mniejszą niż odległość między Ziemią a Księżycem. Naukowcy chcą zbadać jego orbitę, kształt, strukturę i skład, aby lepiej ocenić jego potencjalne zagrożenie dla naszej planety.