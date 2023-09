Na Ziemię wraca próbka z obcego świata. Oto co spodziewają się w niej znaleźć naukowcy

Planetoida Bennu krąży po orbicie przecinającej orbitę Ziemi. Jej średnia odległość od Słońca to 1,13 au (au to jednostka astronomiczna równa około 150 mln km). Jej orbita jest bardzo ekscentryczna, co oznacza, że jest bardzo wydłużona. W peryhelium, czyli najbliższym punkcie do Słońca, asteroida Bennu znajduje się na odległości 0,9 au, a w aphelium, czyli najdalszym punkcie, na odległości 1,36 au. Co kilka lat asteroida Bennu zbliża się do Ziemi na odległość kilku milionów kilometrów. Według obliczeń NASA istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że asteroida ta może uderzyć w Ziemię w przyszłości. Największe ryzyko wystąpi w roku 2182.