Chiny chwalą się nową baterią do broni laserowej. To ma być przełom

Naukowcy chińscy twierdzą, że opracowali baterię 40165, która jest najpotężniejszą baterią na świecie do broni o wysokiej energii. Według ich badań opublikowanych we wrześniu w Journal of Naval University of Engineering, ta bateria może wydzielać energię tak szybko jak superkondensator, czyli urządzenie zdolne do gromadzenia i natychmiastowego uwalniania dużych ilości prądu.