Zaskakujący atak. Podsłuchują, jak stukasz w klawiaturę i po dźwięku wiedzą, jakie masz hasło

Nawet jeżeli jesteś bardzo ostrożny w kwestii instalacji oprogramowania, klikania w linki i otwierania załączników wiadomościach, to jak pokazują naukowcy, twoje hasła może zdradzić nawet dźwięk wydawany przez klawiaturę. Sztuczna inteligencja jest w stanie odgadnąć to co wpisujesz jedynie na podstawie odgłosów klawiszy i jest przy tym niepokojąco skuteczna.