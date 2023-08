Grałem w ultrawide 8K. Samsung Odyssey Neo G9 to piękne szaleństwo - wrażenia

Za to produkcje takie jak Baldur's Gate 3, Civilization 6, Heroes of Might and Magic 3 na modowych sterydach, Europa Universalis 4 czy Cities: Skylines muszą wyglądać na monitorze Samsung Odyssey Neo G9 absolutnie obłędnie. Skoro już World of Warcraft robi gigantyczne wrażenie, co dopiero wymienione tytuły. Baaardzo bym chciał przetestować monitor w domowych warunkach, rzucając w niego powyższymi hitami.