„Mamy bolid F1 w domu”. To nie jest wyścigówka, ale to żadna wada – test hulajnogi Red Bull Racing Take Up

Ale jeśli oczekujecie od pojazdu, że zawiezie was do pracy, która nie jest aż tak daleko od domu, i z powrotem, zaś czas na dojazd ma być spędzony w wygodnych, pewnych i komfortowych warunkach, to Red Bull Racing Take Up jest ciekawym wyborem. Tym bardziej że wygląda naprawdę nieźle. Patrzyłem na kierowców na nieco mniejszych i chudszych hulajnogach, i zrozumiałem, jak muszą czuć się prowadzący zgrabne, sportowe fury, gdy podjeżdżał obok nich np. stuningowany stary golf. Od skrzyżowania do skrzyżowania mógł być szybszy, ale to ja jechałem z większą klasą.



Red Bull Racing Take Up ma sportowe zacięcie, radzi sobie z miastowymi problemami, wygląda ciekawie, ale ma nieco rozczarowującą baterię.