Odnowili zabytkowy dworzec, a potem zrobili z nim to. Konserwator: chyba żartujecie

O odnowionym dworcu we Władysławowie wspominałem przy okazji opisywania problemu szkaradnych skrzynek telekomunikacyjnych. Pozornie to dwie inne sprawy, ale chodzi o to, jak traktuje się przestrzeń w naszym kraju i nie dba o to, by wokół nas było ładnie. Każdy ładność interpretuje na swój sposób, ale chyba zgodzimy się z tym, że wolelibyśmy żyć w otoczeniu, w którym skrzynki się nie rozlatują i nie mają na sobie brzydkich napisów, a odnowione dworce nie straszą klimatyzatorami.