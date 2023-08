To był naprawdę gorący pojedynek. Konsola stopiła akcesoria uczestników turnieju

Każdy gracz - niezależnie czy użytkownik konsol, czy pasjonat grania na komputerze - w którymś momencie musiał zaadresować problem nagrzewania się urządzenia. Komputery i konsole pod dużym obciążeniem najnowszych produkcji utrzymują swoje podzespoły na najwyższych obrotach, co prowadzi do podwyższenia temperatury urządzenia. Zresztą nie jest to atrybut wyłącznie sprzętu dla graczy, bowiem podobne zjawiska zachodzą we wszystkich urządzeniach elektronicznych, w tym smartfonach.



Mimo to uczestnicy weekendowego Evo 2023 - turnieju gier z gatunku bijatyk w Las Vegas z niemałym zaskoczeniem odkryli, że akcesoria podłączone do konsol, na których grali, uległy częściowemu stopieniu.