Rewolucja w transmisjach sprzedażowych. Zobacz, co oferuje platforma biore.pl

Wystrzałowe buty, idealna torebka, perfekcyjna biżuteria na wielkie, wieczorne wyjście. A może modna sukienka na co dzień? Wygodny strój do ćwiczeń? Oto lista marzeń… albo lista zakupów. Wszystkie te ubrania i akcesoria można kupić w tradycyjnym sklepie internetowym. Każdy z nas to zna – wchodzi się na stronę, ogląda ubrania na zdjęciach i czyta informacje na temat. Skład, fason, rozmiary… czasami nie wiadomo zbyt wiele, zanim podejmie się decyzje. Kup, zapłać, ustal szczegóły dostawy – od wymarzonej transakcji dzieli nas tylko kilka kliknięć. Potem przyjeżdża przesyłka…. i zdarza się, że wszystko kończy się sporym rozczarowaniem. To, jak ubrania wyglądały na idealnej figurze modelki w wirtualnym sklepie, często nijak ma się do tego, jak prezentuje się naprawdę.