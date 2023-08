iPhone pomaga psiakom. Nie uwierzysz, co można zrobić z jego aparatem

Apple opublikował film zatytułowany The Invincibles, czyli Niezwyciężeni. To emocjonujące, dla wielu, wideo ukazuje, w jaki sposób psy mogą korzystać z zaawansowanej technologii, w tym protez tworzonych przez firmę 3DPets, która do tego wykorzystuje skaner LiDAR i system kamery TrueDepth dostępny w iPhonie'ach 14 Pro.