Jest nowy powód, żeby zapłacić za YouTube Premium. Teraz przypadkiem nie przewiniesz już filmu

Serwis YouTube od lat jest bezpłatny i nie zapowiada się, aby uległo to zmianie. Producent co prawda ostatnio wprowadził dziwne zabezpieczenie przed blokującymi reklamy, przez które można obejrzeć tylko trzy filmy z adblockiem. Nieopłacający abonamentu muszą po prostu oglądać reklamy. Jednak Premium to już nie tylko najlepszy sposób na blokowanie reklam - daje m.in. dostęp do usługi YouTube Music, a także pozwala oglądać filmy w lepszej jakości o wyższym bitrate. Teraz dochodzi kolejny bonus.