CDA uruchamia telewizję. Za dostęp do CDA TV trzeba zapłacić - cennik

CDA rusza z ofertą telewizyjną, dzięki której będzie można oglądać filmy i seriale przez internet. CDA TV to nowe pakiety i telewizja typu OTT dla abonentów CDA Premium.

CDA to serwis z filmami i serialami online, który od zawsze kojarzy mi się z pirackimi treściami udostępnianymi przez użytkowników. Jego twórcy mimo to bardzo chcieliby zerwać z dotychczasowym wizerunkiem. Bardzo im zależy im na tym, by CDA.pl dzięki umowom z dystrybutorami treści było wymieniane na jednym wdechu obok takich usług jak Netflix, HBO GO, Player.pl, TVP VOD itp.

Kolejnym krokiem w kierunku wybielenia się w oczach konsumentów po uruchomieniu abonamentu CDA Premium oraz wydaniu aplikacji CDA na TV (obsługiwane są wybrane modele Smart TV z pominięciem najpopularniejszego w naszym kraju Samsunga), jest usługa CDA TV. Mamy tu do czynienia z telewizją linearną w modelu OTT. Na klientów czekają trzy pakiety: Powszechny, Start i Podstawowy.

Jak działa CDA TV dla abonentów CDA Premium? Telewizja przez internet i trzy pakiety CDA

Każdy z dostępnych pakietów w CDA.pl pozwala dostęp do określonej liczby kanałów TV na żywo przez internet. W przypadku pakietu Powszechnego konsumenci nie będą ponosili żadnych opłat, gdyż otrzymają dostęp do tych kanałów, które są przeznaczone do powszechnego, nieodpłatnego odbioru. Dotychczasowi abonenci usługi CDA Premium otrzymają do niego dostęp za darmo.

Drugi z dostępnych wariantów CDA TV to pakiet Start. W jego ramach można liczyć na niecałe 40 kanałów telewizyjnych, wśród których prócz tych powszechnych są Kino Polska, Dizi, Polsat Viasat Nature i Da Vinci Kids. W tym przypadku cena za dostęp do filmów i seriali online udostępnianych linearnie płaci się 4 zł co miesiąc (jeśli ma się aktywny abonament CDA Premium za 19,99 zł miesięcznie).

CDA TV - ile kosztuje?

Trzeci pakiet CDA TV, który został nazwany pakietem Podstawowym kosztuje już znacznie więcej, czyli 30 zł miesięcznie, a razem z CDA Premium trzeba będzie na niego wydać aż 49,99 zł każdego miesiąca. W jego ramach można liczyć na 90 kanałów, w tym np. od grupy BBC, History Channel, Filmbox, AMC Channel i Sundance Channel w rozdzielczości Full HD, a serwis przymierza się do 4K.

Wszystkie pakiety CDA TV nie wymagają podpisywania długoterminowej umowy, co jest standardem w usługach VOD. W przypadku pakietu Start możliwe jest skorzystanie z bezpłatnego okresu testowego, który trwa jedynie 14 dni. Dla osób, które z jakiegoś powodu chciałyby płacić za dostęp do CDA.pl blisko 50 zł miesięcznie tego typu okresu na wypróbowanie usługi z kolei nie przewidziano.

Strona internetowa CDA.pl wygląda jak z poprzedniej epoki, ale to w ramach tej usługi będą dostępne trzy pakiety CDA TV

Zapłacisz za abonament CDA Premium i CDA TV?

Ja nie mam zamiaru wydawać na filmy i seriale oraz na dostęp do telewizji CDA ani złotówki.

Oczywiście zdaję sobie przy tym sprawę, że jednego z największych dostawcy usługi VOD w Polsce nie można nazwać serwisem pirackim (tak samo jak nie można nazywać pewnej organizacji fundowanymi przez Kreml fundamentalistami), ale i tak nie mam zamiaru dokładać cegiełki do zarobków tego serwisu. Zachęcam czytelników do tego samego — bo na wybór platform VOD w Polsce nie mamy co narzekać, a taki Netflix z jednej strony dziś podrożał, a z drugiej potaniał.

Na koniec dodam też, że nie podobają mi się sytuacje rodem z nomen omen filmów i seriali, w których smutni panowie w garniturach zgłaszają się do np. sklepikarzy z propozycją nie do odrzucenia. Myślę zaś o takiej płatnej protekcji, gdy przypomniałem sobie o tym, że tempo znikania pirackich treści z usług online potrafi się różnić w zależności od tego, czy dysponent praw autorskich podpisał umowę z twórcami platformy, czy też nie…