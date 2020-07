CD-Action ma nowego właściciela. Jest nim agencja Fantasyexpo. Nadchodzą długo oczekiwane zmiany

Po kilku tygodniach wydawniczego kryzysu sytuacja CD-Action ponownie się stabilizuje. Czasopismo o grach znalazło nowego właściciela w postaci agencji Fantasyexpo. Co to oznacza dla czytelników?

CD-Action ma nowego właściciela. Czasopismo przeszło z rąk Bauera do agencji Fantasyexpo, co zostało już oficjalnie ogłoszone we wpisie na Facebooku. Nie potwierdziły się tym samym plotki, jakoby CD-Action miało dołączyć do medialnego katalogu polskiego biznesmena Roberta Łapińskiego, wydawcy takich periodyków jak PIXEL czy PSX Extreme. W posiadaniu agencji Fantasyexpo znalazło się nie tylko CD-Action, ale również PC Format.

Co to oznacza dla czytelników CD-Action?

Przede wszystkim zachowany zostanie dotychczasowy rytm wydawniczy. CD-Action będzie się ukazywać dokładnie tak, jak dotychczas. Bez żadnych przerw ani kalendarzowych dziur. Co ważne, czasopismo jest tworzone przez dokładnie tę samą redakcję, tych samych ludzi, co dotychczas. Na ten moment nie ma żadnej wzmianki o zmianach kadrowych.

Zmiany jednak będą, ale innej natury. Redakcja CD-Action zapowiada, że pod flagą Fantasyexpo czasopismo dorobi się poważnej, profesjonalnej witryny internetowej skrojonej na miarę XXI wieku. To dobra wiadomość, bo chyba wszyscy zgodzimy się, że aktualny portal CD-Action to cyfrowy skansen. Bardzo ważną częścią nowego medium internetowego mają być treści wideo.

Czym to Fantasyexpo? Do kogo należy?

Fantasyexpo reklamuje się jako agencja gamingowa, oferująca doradztwo dotyczące marek, kampanie sprzedażowe i marketingowe, a także organizację imprez tematycznych. Poza obsługą wydarzeń, Fantasyexpo jest również silnie zaangażowane w polską scenę e-sportową, a także chwali się siatką powiązań z internetowymi celebrytami. Najważniejszym projektem agencji była dotychczas Polska Liga Esportowa.

Fantasyexpo powstało w 2013, założone przez absolwenta informatyki Kamila Góreckiego. Górecki nieustannie piastuje stanowisko prezesa, specjalizując się w marketingu oraz kontaktach z tzw. influencerami.