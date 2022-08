W głowie mi się nie mieści, że wciąż są ludzie, którzy tęsknią za YouTube Vanced

Z początku sam opierałem się YouTube Premium, choćby ze względu na to, że w zamian dostajemy nie tylko brak reklam, ale też np. Originalsy czy YouTube Music, do których dostęp kompletnie mnie nie interesuje. Potem jednak dotarło do mnie, że 24 zł to uczciwa kwota nawet za samo usunięcie reklam, bo przecież wyłącznie dzięki reklamom YouTube w ogóle może funkcjonować w darmowej postaci. Nie mówiąc już o tym, że za 36 zł można kupić pakiet rodzinny i rozłożyć ten koszt na kilka osób.