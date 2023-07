Trwa seria koszmarnych aktualizacji Windowsa. Komputery działają wolniej, a Microsoft nic z tym nie robi

Mowa zatem o pięciu wydaniach Windowsa 11. W jaki sposób te aktualizacje mają zwalniać dyski SSD? Użytkownicy z szybkimi dyskami na PCIe 4.0, które powinny osiągać nawet 7000 MB/s odczytu mają zwalniać do 3000 MB/s, a w najgorszych przypadkach nawet do 1000 MB/s. Są także użytkownicy ze znacznie mniejszymi spadkami - przykładowo z 3500 MB/s do 3100 MB/s odczytu i 2600 MB/s do 1300 MB/s zapisu.



Problem nie wydaje się globalny (nie spotka go każdy użytkownik), ale z pewnością występuje - powrót do wersji wydanej w lutym miał bowiem przywracać pełny potencjał transferów dysku. Jeśli takowej nie zauważyłeś, to bardzo dobrze - nie dotyczy twojego komputera. Niemniej jednak Microsoft jeszcze nie wydał stosownego oświadczeniu. Co prawda, firma przyjęła raporty, ale nie mamy pewności, czy przygotowuje stosowną aktualizację, która miałaby naprawić problem.