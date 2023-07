Nowa funkcja w WhatsApp już dostępna. Spodoba ci się, jeżeli wolisz nagrywać, zamiast pisać

W połowie czerwca informowaliśmy o testach nowej funkcji WhatsApp. Ponad miesiąc temu do wersji testowej komunikatora dodano nowy typ wiadomości - wiadomości wideo. Wiadomości wideo w porównaniu do zwykłego przesyłania wideo różnią się tym, że w wiadomościach wideo to krótkie nagrania stanowią wiadomość, a nie jedynie załącznik.



Po kilku tygodniach testów nowej funkcji w wersji beta komunikatora, wiadomości wideo oficjalnie trafiają do komunikatora Mety.