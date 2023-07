Ależ polecieli. Google pracuje nad nowym trybem samolotowym

Tak naprawdę większym problemem byłoby zapewnienie komfortu pasażerów. Wyobraźcie sobie stu czy dwustu pasażerów, którzy na niewielkiej przestrzeni postanawiają jednocześnie rozpocząć rozmowy telefoniczne. To byłoby tak niekomfortowe, że gdybym był pilotem lub stewardem w takim samolocie, to założyłbym na plecy spadochron i wyskoczył. Ale to już temat na inny wpis. Pomimo zmian w samych liniach lotniczych tryb samolotowy nigdzie się nie wybiera. Przeciwnie - Google właśnie postanowiło go ulepszyć.