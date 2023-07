Największe możliwości w rozsądnej cenie. Sony A6700 - test

Sercem aparatu jest stabilizowana (do 5 EV) matryca APS-C 26 Mpix CMOS Exmor R BSI, która oferuje możliwość pracy z czułością ISO w zakresie ISO 100-32000 (rozszerzana do ISO 102400). Producent nic nie podaje o funkcji Dual ISO, ale jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z sensorem z FX30, to powinniśmy mieć dwa obwody (ISO 800 i 2500). Co ciekawe, matryca ma bardzo podobne parametry do sensora stosowanego w Fujifilm X-T4. Nie jest to wprawdzie matryca X-Trans, ale być może to ta sama konstrukcja, ale nieco zmodyfikowana.