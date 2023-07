Nagle twój telefon gaśnie. A potem znikają pieniądze z konta. Gang wyłudził tak ponad 20 mln zł

Do pierwszych zatrzymań dochodziło w kwietniu 2023 roku, kiedy to policja zapukała do drzwi trzech podejrzanych osób. W drugiej połowie czerwca (o czym dowiadujemy się jednak teraz), funkcjonariusze z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali jednego z najważniejszych członków tej grupy. Służby w swojej informacji piszą, że do zadań mężczyzny należało „pozyskiwanie w nieuprawniony sposób loginów, haseł dostępu oraz informacji o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pokrzywdzonych, jak i za pośrednictwem sieci Internet uzyskiwanie bez uprawnienia dostępu do informacji dla niego nie przeznaczonej”.