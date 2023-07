Może to jest głupie, ale nie mogę oderwać od tego wzroku. Nothing Phone (2) na filmie

Przypomnę tylko, że za Nothing Phone stoi Carl Pei, czyli były szef OnePlusa. Ten człowiek do mistrzostwa doprowadził sztukę podgrzewania atmosfery wokół swojego produktu. Wystarczy wspomnieć, że na listę preorderów na premierowy Nothing Phone (1) wpisało się ponad 200 tys. osób. Sam telefon nie był czymś zmieniającym rynek, ale jego obudowa do dziś się wyróżnia. 400 odsłoniętych elementów i glify, które tworzą diody LED, sprawiają, że nie da się pomylić tego urządzenia z konkurencją. Na podobny design stawia następca nazwany Nothing Phone (2). Do sieci właśnie trafił filmik, na którym widać go w pełnej krasie, a ja nie mogę się od niego oderwać.