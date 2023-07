Prześlij swoje dzieło i wygraj 20 tys. zł. Bank Pekao organizuje konkurs artystyczny

Prace w tej edycji konkursu można zgłaszać do 24 sierpnia, a wyniki zostaną ogłoszone 7 września. Żeby się zgłosić, należy wypełnić formularz na stronie pekaoartstories.pl – podać w nim imię i nazwisko, adres e-mail, profil na Instagramie i przede wszystkim wgrać pracę. „Praca może być zrealizowana w dowolnej formie artystycznego wyrazu: plakat, obraz, kolaż, wideo, instalacja itp.” – czytamy na stronie. Co istotne, w konkursie może wziąć udział każdy – nie trzeba więc być artystą zawodowym, by przesłać swoje dzieło.