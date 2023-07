Huawei niczym iPhone? Powieli kontrowersyjny pomysł Apple

Będzie to pierwszy smartfon producenta z umiejscowionym centralnie wcięciem na aparat - we wcześniejszych latach co prawda firma korzystała z podobnego rozwiązania (chociażby w P40 Pro, Mate 40 Pro), tylko że wcięcie było umiejscowione w lewym rogu ekranu. Rozwiązanie z Mate’a 60 Pro przypomina dynamiczną wyspę znaną i iPhone’a 14 Pro pod względem wyglądu.