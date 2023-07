Polacy mogą dostać po 40 tys. zł. za fotki zrobione smartfonem. Rusza szalony konkurs

W tym roku konkurs HUAWEI XMAGE Awards, do tej pory znany jako Next Image Awards, przeszedł rebranding. Organizowany jest od 2017 roku, więc tegoroczna edycja to już 6. odsłona wydarzenia dla fanek i fanów fotografii. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 sierpnia 2023 r., do godz. 18.00 przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei, ale wcześniej nie zdobywały nagród w innych konkursach. Można tego dokonać na stronie XMAGE Awards.