Energetyczny drink w wersji muzycznej. Słuchawki EarFun Air Pro 3 - recenzja

Do tego - przynajmniej w moich uszach - „Trójki” leżą zdecydowanie pewniej i odrobinę wygodniej. Nie wiem, czy chciałbym biegać albo skakać z Air Pro 2 w uszach, natomiast w 3 nie jest to większym problemem. Nie są to wprawdzie ostateczne słuchawki treningowe, ale z niewielką dozą poprawień od czasu do czasu powinny się utrzymać w naszych uszach. Jedyny problem, który odnotowałem, to fakt, że słuchawki dość łatwo mechanicznie wytrącić z ucha, np. wycierając ręcznikiem spoconą twarz. Air Pro 3 „siedzą” bowiem dość płytko w naszych uszach - co z punktu widzenia komfortu można uznać za zaletę - ale wystarczy trochę mocniejsze trącenie i już trzeba je łapać w locie. Coś za coś.